Prova dimostrativa di rilascio di maschi sterili di zanzara tigre con drone

Il Centro Agricoltura Ambiente “Giorgio Nicoli” (CAA) è lieto di annunciare che mercoledì 1° ottobre 2025, alle ore 11.30, presso l’area verde pubblica Kenzo TangeGiardino Museo Sandra Forni di Bologna, si è tenuta una prova dimostrativa di lancio di maschi sterili di Zanzara Tigre tramite drone. Bolognatoday.it
