Prova di maturità dell’Unicusano | Forlì battuta con autorità

L’Unicusano Avellino Basket si impone con autorità contro l’esperta Unieuro Forlì, conquistando una vittoria importante nel 17° turno di Serie A2 Old Wild West. La prestazione della squadra irpina si distingue per maturità e determinazione, confermando il buon momento di forma e rafforzando le proprie ambizioni nella stagione.

Tempo di lettura: 2 minuti Contro un’avversaria esperta e strutturata come l’ Unieuro Forlì, l’ Unicusano Avellino Basket ha offerto una prestazione di grande maturità, portando a casa una vittoria preziosa per 90-79 nel 17° turno di Serie A2 Old Wild West. Al di là del punteggio finale, il successo biancoverde assume un valore ancora più significativo alla luce delle assenze pesanti di Alessandro Grande e Andrea Zerini, che hanno ridotto le rotazioni e costretto lo staff tecnico a scelte coraggiose e ad una gestione attenta delle energie. Avellino ha impostato la gara sin dalle prime battute con un approccio aggressivo e ordinato, scavando subito un solco importante nel primo quarto grazie a una difesa solida e a un attacco fluido, capace di colpire con continuità. Anteprima24.it

