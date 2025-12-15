Prova a nascondere la cocaina nel fazzoletto ma viene scoperto e arrestato

Due persone sono state arrestate tra Aversa e Marcianise nell'ambito di un'operazione della Polizia di Stato mirata al contrasto dello spaccio di droga. Durante l’intervento, un uomo tentò di nascondere cocaina in un fazzoletto, ma fu scoperto e fermato. L’operazione rientra in un più ampio intervento di prevenzione e repressione dei reati legati agli stupefacenti.

© Casertanews.it - Prova a nascondere la cocaina nel fazzoletto ma viene scoperto e arrestato Due arresti per spaccio tra Aversa e Marcianise. Sono quelli eseguiti dalla Polizia di Stato nell'ambito di un'operazione finalizzata alla prevenzione e repressione di reati in materia di stupefacenti.L'arresto ad AversaAd Aversa, i poliziotti del locale commissariato hanno controllato un uomo a.