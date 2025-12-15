Proposta Aidif su affidamento minori | modificare articolo 337-ter per privilegiare i parenti e limitare il ricorso alle case famiglia nei casi di separazione conflittuale
L'Aidif propone una modifica all'articolo 337-ter del codice civile per favorire l'affidamento ai genitori e limitare l'uso delle case famiglia nei casi di separazione conflittuale, ponendo maggiore attenzione ai legami familiari e ai diritti dei minori.
L'Aidif – Avvocatura italiana per i Diritti delle Famiglie – ha formulato una proposta di legge per modificare l'articolo 337-ter del codice civile, con l'obiettivo di impedire che i figli minori siano affidati a terze persone estranee alla cerchia familiare o collocati nelle case famiglia in caso di conflitto tra genitori separati. L'articolo . Orizzontescuola.it
