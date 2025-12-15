Pronto? perché Carlo Conti si è rivolto a Senza Cri a Sarà Sanremo utilizzando un pronome maschile

Durante la finale di Sarà Sanremo, Carlo Conti ha rivolto alcune parole a Senza Cri, utilizzando un pronome maschile. Questo dettaglio ha attirato l'attenzione dei telespettatori, suscitando curiosità e discussioni sui social. L’episodio ha rappresentato un momento particolare nel corso della trasmissione, evidenziando un’improvvisa scelta comunicativa del conduttore.

Nel corso della finale di Sarà Sanremo, Carlo Conti si è rivolto a Senza Cri utilizzando un pronome maschile. “Pronto?”, è stata la domanda del conduttore di Sanremo 2026, domanda che risponde a una precisa richiesta dell’artista. Fanpage.it Carlo Conti annuncia i big di Sanremo 2026 Carlo Conti: «Sanremo 2027? Sono pronto a tutto, ma come dice un mio conterraneo: “Del doman non v’è certezza”» - Appuntamento su Rai 1 con Sarà Sanremo e i titoli delle 30 canzoni dei big in gara ... vanityfair.it

Carlo Conti: "Il mio futuro a Sanremo? Pronto a tutto" - «L’azienda tutti i giorni mi dimostra fiducia e stima ed è pronta a qualunque mia decisione. msn.com

