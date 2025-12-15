Pronostico Sporting Gijon-Valencia | altri pensieri ma non si può sbagliare

Il match tra Sporting Gijon e Valencia, valido per i sedicesimi di finale di Coppa del Re, si prospetta come una sfida importante per entrambe le squadre. Il Valencia, ancora in corsa per la salvezza in Liga, cerca di risollevare le sorti stagionali, mentre il Gijon punta a sfruttare questa occasione per avanzare nel torneo. Un pronostico da analizzare con attenzione.

Gijon-Valencia è una gara dei sedicesimi di finale di Coppa del Re: probabili formazioni e pronostico La sconfitta contro l’ Atletico Madrid in campionato ha messo in grossa difficoltà il Valencia che si ritrova in piena corsa per la salvezza e se la Liga finisse in questo momento sarebbe salva solamente per via della differenza reti. Non è quindi una situazione semplice dentro gli ospiti che, contro il Gijon, formazione di seconda divisione, cercano di strappare un mezzo sorriso. Per loro e per i propri tifosi. Pronostico Gijon-Valencia: altri pensieri ma non si può sbagliare (AnsaFoto) – Ilveggente. Ilveggente.it

Sporting Gijon Vs Valencia - Jornada 8 - Liga Española - Pronosticos - Anàlisis - Formaciones

