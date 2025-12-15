Pronostico Porto-Estrela | Farioli mantiene il vantaggio

Il match tra Porto e Estrela, valido per la quattordicesima giornata della Liga portoghese, si svolge lunedì. Il Porto di Farioli, attualmente primo in classifica con due punti di vantaggio, punta a consolidare la posizione dopo la vittoria dell’ultimo turno dello Sporting, che ha ridotto le distanze. Ecco il pronostico e le previsioni per questa sfida.

Porto-Estrela è una gara della quattordicesima giornata della Liga portoghese e si gioca lunedì: dove vederla, formazioni, pronostico Primo in classifica con due punti di vantaggio rispetto allo Sporting, il Porto di Farioli vuole mantenere il distacco, anzi rimettere immediatamente le cose a posto perché i biancoverdi, nell’anticipo di sabato, hanno vinto e hanno ridotto le distanze. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Contro l’Estrela, formazione di metà classifica, i padroni di casa hanno un semplice impegno che può finire solamente in un modo. Con una vittoria. Ilveggente.it

