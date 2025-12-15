Guadalajara-Barcellona è un incontro dei sedicesimi di finale di Coppa del Re, con i blaugrana favoriti contro una squadra di terza divisione. La partita si preannuncia come un'opportunità per il Barcellona di consolidare il passaggio del turno, con possibilità di una goleada. Ecco le probabili formazioni e il pronostico dell'incontro.

© Ilveggente.it - Pronostico Guadalajara-Barcellona: goleada in arrivo

Guadalajara-Barcellona è una gara dei sedicesimi di finale di Coppa del Re: probabili formazioni e pronostico Contro una squadra di terza divisione, il Barcellona ha le cose semplici. Non solo terza divisione, ma anche una squadra a metà classifica di quel campionato che nello scorso fine settimana ha pure perso contro il Real Madrid B. Insomma, non parliamo di un club così importante e che ha un solo obiettivo, cercare di limitare i danni. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Non sarà nemmeno così perché tutti gli uomini che Flick manderà in campo cercheranno di mettersi in mostra agli occhi dell’allenatore per riuscire a strappare qualche minutaggio in più anche in campionato. Ilveggente.it

Pronóstico de la afición previo al Chivas vs Barça