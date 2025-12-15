Gijon-Valencia, sfida valida per i sedicesimi di finale di Coppa del Re, si presenta come un appuntamento cruciale per entrambe le squadre. Dopo la recente battuta d’arresto contro l’Atletico Madrid, il Valencia cerca di risollevare le proprie sorti in una stagione complessa, dove ogni risultato assume un’importanza strategica. Ecco le probabili formazioni e il nostro pronostico.

© Ilveggente.it - Pronostico Gijon-Valencia: altri pensieri ma non si può sbagliare

Gijon-Valencia è una gara dei sedicesimi di finale di Coppa del Re: probabili formazioni e pronostico La sconfitta contro l’ Atletico Madrid in campionato ha messo in grossa difficoltà il Valencia che si ritrova in piena corsa per la salvezza e se la Liga finisse in questo momento sarebbe salva solamente per via della differenza reti. Non è quindi una situazione semplice dentro gli ospiti che, contro il Gijon, formazione di seconda divisione, cercano di strappare un mezzo sorriso. Per loro e per i propri tifosi. (AnsaFoto) – Ilveggente. Ilveggente.it