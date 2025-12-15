Eldense e Real Sociedad si affrontano nei sedicesimi di finale di Coppa del Re, una sfida tra una squadra di metà classifica della terza divisione spagnola e una formazione di Primera Division. L’Eldense, in un momento positivo, punta a sorprendere i più quotati avversari, mentre la Real Sociedad cerca di confermarsi come favorita.

© Ilveggente.it - Pronostico Eldense-Real Sociedad: niente scossoni

Eldense-Real Sociedad è una gara dei sedicesimi di finale di Coppa del Re: probabili formazioni e pronostico A metà classifica nella terza serie spagnola, e anche in un momento positivo, l’Eldense cerca l’impresa in questi sedicesimi di finale di Coppa del Re contro la Real Sociedad. Sì, servirebbe un vero e proprio miracolo sportivo per superare il turno. Ma i miracoli nn sempre riescono. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Sarà ovviamente il primo incontro in assoluto della storia tra queste due formazioni. Uno scontro impari, perché la Real Sociedad, in crisi in campionato, sente di avere un’occasione importante per superare il turno e andare avanti in una manifestazione che, per una squadra del genere, diventa uno degli obiettivi stagionali. Ilveggente.it

La MAYOR MENTIRA del FUTBOL 😱⚽

Pronostico Eldense-Real Sociedad: niente scossoni - Real Sociedad, gara valida per i sedicesimi di finale di Coppa del Re è in programma martedì 16 dicembre alle 21. ilveggente.it