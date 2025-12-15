Pronostico Deportivo La Coruna-Maiorca | una quota da non credere

Analisi e pronostico della sfida tra Deportivo La Coruna e Maiorca, valida per i sedicesimi di finale di Coppa del Re. Scopri le probabili formazioni e le quote, in una partita che richiama ricordi di un passato glorioso per il Deportivo.

© Ilveggente.it - Pronostico Deportivo La Coruna-Maiorca: una quota da non credere Deportivo La Coruna-Maiorca è una gara dei sedicesimi di finale di Coppa del Re: probabili formazioni e pronostico Il Deportivo la Coruna, per i più giovani, è stata agli inizi del nuovo millennio una delle squadre maggiormente temute dalla Spagna. Caduta in basse fortune nel corso del tempo, adesso è seconda in classifica nella Serie B spagnola con buone possibilità di prendersi una promozione. Forse per il blasone lo meriterebbe. (AnsaFoto) – Ilveggente.it In questi sedicesimi di finale della Coppa del Re il Deportivo ospita il Maiorca.