Pronostici Serie C 15 dicembre occhi puntati sul girone B | una multipla a quota 8

Analisi e pronostici per la Serie C del 15 dicembre, con particolare attenzione al girone B. Quattro posticipi arricchiscono il programma, mentre Arezzo e Ravenna proseguono la loro sfida per la leadership. Una multipla a quota 8 offre interessanti opportunità di scommessa, in un contesto di grande equilibrio e competitività nel campionato di terza divisione italiana.

© Ilveggente.it - Pronostici Serie C 15 dicembre, occhi puntati sul girone B: una multipla a quota 8 Serie C, in programma quattro posticipi. Nel girone B continua la sfida a distanza tra Arezzo e Ravenna, le due squadre che si stanno contendendo il primo posto. La diciottesima giornata di Serie C, la penultima del 2025, si conclude con quattro posticipi del lunedì. Quattro sfide che riguardano il girone B ed il girone C. Riflettori puntati soprattutto su Arezzo e Ravenna, le due squadre che si stanno contendendo il primo posto nel girone B e che in questo turno andranno a caccia di punti pesanti rispettivamente contro Pineto e Vis Pesaro. (Instagram ssarezzo) – Ilveggente. Ilveggente.it Pronostici Serie A 15^ Giornata con classifica e analisi Pronostico Foggia-Monopoli: Quote e Consigli (Serie C – 15 Dicembre 2025) - La 18esima giornata del Girone C di Serie C si chiude lunedì 15 dicembre 2025 alle ore 20:30: pronostico Foggia- sportnotizie24.com

Pronostico Crotone-Casarano: Quote e Consigli (Serie C – 15 Dicembre 2025) - La 18esima giornata del Girone C di Serie C si chiude lunedì 15 dicembre 2025 alle ore 20:30: pronostico Crotone- sportnotizie24.com

Pronostici calcio oggi 14 dicembre 2025: analisi completa di Ligue 1, Bundesliga, Premier League, Serie A e LaLiga - facebook.com facebook