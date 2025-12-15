Pronostici Roma-Como | la doppia ammoniti a quota 13

Analisi e pronostici di Roma-Como, partita caratterizzata da due squadre aggressive e tecniche. In questo incontro, attenzione particolare ai due giocatori già ammoniti, che potrebbero influenzare l’andamento della gara. Scopri le probabili formazioni e le strategie adottate da entrambe le squadre per cercare il successo.

Roma-Como, le probabili formazioni: ecco i due ammoniti da monitorare con estrema attenzione Una partita tra due squadre aggressive abituate ad andare oltre la difesa perimetrale riuscendo ad inaridire le fonti di gioco avversarie con qualità e tecnica. Roma e Como sono pronte a darsi battaglia in un posticipo della quindicesima giornata di Serie A che si preannuncia assolutamente elettrico e denso di contenuti. (Ansa Foto) – IlVeggente.it Tante le sfide sugli esterni che dovrebbero orientare l’inerzia del match a cominciare dal confronto occhi negli occhi tra Soulé e Alex Valle. Ilveggente.it

