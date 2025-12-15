Pronostici di oggi 15 dicembre | Roma – Como e la Serie C

Ecco i pronostici di oggi, 15 dicembre, con focus su Roma-Como e le sfide della Serie C. La Roma cerca di ridurre il gap con Napoli e Milan, mentre il Como punta a conquistare punti fondamentali per avvicinarsi alle prime posizioni. Analizziamo le previsioni e le quote delle partite in programma.

Eccoci dunque al riepilogo dei pronostici di oggi 15 dicembre. La Roma proverà ad accorciare su Napoli e Milan ma anche il Como con una vittoria aggancerebbe proprio i giallorossi in classifica. In Premier League c'è il Man United che ospita il Bournemouth a Old Trafford, poi la Serie C, e il resto dei posticipi.

Pronostico Genoa-Inter: angoli miniera d'oro per la stagione nerazzurra, andiamo con l'Over e Inter Segna Si a superquota 8.00 - Inter, partita piuttosto interessante per la quale pronostichiamo l'Over angoli ... assopoker.com

