Promozione Questo Jolo continua a incantare Risolta anche la pratica Settimello

L'articolo presenta la recente vittoria di Jolo contro Settimello, confermando il momento positivo della squadra. La partita si è conclusa con un punteggio di 1-0, grazie a una rete di Menichetti. La cronaca dettagliata evidenzia i cambi e le sostituzioni effettuate, sottolineando l’ottimo rendimento dei giocatori e il continuo progresso del team.

© Sport.quotidiano.net - Promozione. Questo Jolo continua a incantare. Risolta anche la pratica Settimello JOLO 1 SETTIMELLO 0 JOLO: Cuorvo, Melani, Rossi (85’ Menichetti) Massaro, Ferroni, Drovandi, D’Agati, Sforzi (55’ Marchio) Tomberli (75’ Vannini) Robi (65’ Verdi) Rozzi (85’ Medini). All.:Perna. SETTIMELLO: Marchi, Biagini, Fiumi, Nencini, Testaguzza, Caputo, Liberati, Licciardiello, Rossi, Calabretta, Cavicchi. A disp.:Cecconi, Barducci, Varago, Casini, Baldi, Rocco, Clugi, Hezemi, Thiam. All.:Giannini. Arbitro: Gabriele La Rosa di Pistoia, coadiuvato da Andrea Angeli di Carrara e Samuele Gremoli di Arezzo. Reti: 14’ D’Agati. "Sappiamo bene che continuare a parlare di salvezza rischiamo di sembrare patetitici o ipocriti, ma il nostro obiettivo resta intanto quello di continuare a mettere da parte il maggior numero di punti. Sport.quotidiano.net Promozione. Tenuta mentale, qualità, fiducia. Lo Jolo continua a crescere - Lo Jolo, da neopromosso, ha vinto esattamente la metà delle partite sin qui disputate in campionato. lanazione.it Lo Jolo continua a stupire: battuto il Forte - JOLO: Cuorvo, Melani, Menichetti (77’ Medini), Massaro, Ferroni, Drovandi, Rossi, Marchio (58’ Sforzi), Tomberli (65’ D Agati), Verdi (70’ Robi), Rozzi. lanazione.it Il nostro XI iniziale contro il Settimello! Forza Magico Jolo! #calcio #enjoy #prato #cittadiprato #promozione #gol #toscana #football #divertimento #goodvibes #jolo - facebook.com facebook