Il Grande Fratello 2025 prosegue oltre i piani iniziali, con la finale che si sposta a lunedì 15 dicembre alle 21. La decisione di prolungare il programma ha suscitato curiosità tra i fans, che attendono di scoprire il nome del vincitore in un finale ormai imminente.

© Anticipazionitv.it - Prolungato il Grande Fratello 2025: quando finisce, perché slitta la finale e chi vince

Il Grande Fratello non si ferma stasera: la chiusura slitta e la puntata di lunedì 15 dicembre, alle 21.20, diventa una semifinale bis. L’ultimo atto arriverà giovedì 18 dicembre su Canale 5, sempre in diretta e anche su Mediaset Infinity. In studio guida Simona Ventura, affiancata da Cristina Plevani, Floriana Secondi, Ascanio Pacelli e, stabilmente, Sonia Bruganelli. Una scelta che promette una chiusura più solida e, soprattutto, offre qualche giorno in più per capire davvero chi vince il GF senza forzare lo scontro con altri titoli forti. Incidente intimo per Grazie Kendi prima della finale Perché slitta la finale del Grande Fratello. Anticipazionitv.it

Grande Fratello - La reazione di Domenico al post di Valentina

Grande Fratello 2025: slitta la finale? Ecco la nuova data - Quella che per settimane è stata annunciata come la serata finale, fissata per lunedì 15 dicembre, ha subito una decisa ... tag24.it