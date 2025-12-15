Prologis Park Piacenza nuovo hub di Cencora da 22.000 metri

Prologis Park Piacenza si afferma come il nuovo hub di Cencora, con una superficie di 22.000 metri quadrati. La posizione strategica e la rapidità di consegna sono elementi chiave in un settore dove la tempestività fa la differenza, rafforzando l'importanza di logistiche efficienti e ben collegate.

Riceviamo e pubblichiamo una nota stampa di Prologis«In un settore in cui la tempestività rappresenta un fattore competitivo decisivo, la posizione continua a fare la differenza. Prologis, Inc., leader globale nel real estate logistico, ha siglato un nuovo accordo di locazione per un’unità di 22. Ilpiacenza.it

