Prologis Park Piacenza nuovo hub di Cencora da 22.000 metri

Prologis Park Piacenza si afferma come il nuovo hub di Cencora, con una superficie di 22.000 metri quadrati. La posizione strategica e la rapidità di consegna sono elementi chiave in un settore dove la tempestività fa la differenza, rafforzando l'importanza di logistiche efficienti e ben collegate.

«In un settore in cui la tempestività rappresenta un fattore competitivo decisivo, la posizione continua a fare la differenza. Prologis, Inc., leader globale nel real estate logistico, ha siglato un nuovo accordo di locazione per un'unità di 22.077 mq all'interno del magazzino Piacenza DC5, affidata a Cencora organizzazione di soluzioni farmaceutiche leader a livello mondiale.

