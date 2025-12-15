Proiezione del film Unicorni allo Splendor

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 16 dicembre alle ore 21, presso il Cinema Splendor in via Buccari 24, verrà proiettato il film “Unicorni” di Michela Andreozzi. L'evento offre l'opportunità di vedere questa pellicola in anteprima, in un'atmosfera accogliente e dedicata agli appassionati di cinema.

Immagine generica

Martedì 16 dicembre, alle ore 21, presso il Cinema Splendor (via Buccari 24), si terrà la proiezione del filmUnicorni” di Michela Andreozzi. L’iniziativa, organizzata nell’ambito della progettazione delle associazioni appartenenti al Tavolo Tecnico LGBTQIA+ del Comune di Bari, è finalizzata a. Baritoday.it

proiezione film unicorni splendorBari, tavolo LGBTQI del Comune: allo Splendor la proiezione gratuita del film "Unicorni" - Si terrà domani, martedì 16 dicembre, alle ore 21, presso il Cinema Splendor (via Buccari 24), la proiezione del film “Unicorni” di Michela Andreozzi. giornaledipuglia.com