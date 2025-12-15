Proiezione del film Unicorni allo Splendor
Martedì 16 dicembre alle ore 21, presso il Cinema Splendor in via Buccari 24, verrà proiettato il film “Unicorni” di Michela Andreozzi. L'evento offre l'opportunità di vedere questa pellicola in anteprima, in un'atmosfera accogliente e dedicata agli appassionati di cinema.
Martedì 16 dicembre, alle ore 21, presso il Cinema Splendor (via Buccari 24), si terrà la proiezione del film "Unicorni" di Michela Andreozzi. L'iniziativa, organizzata nell'ambito della progettazione delle associazioni appartenenti al Tavolo Tecnico LGBTQIA+ del Comune di Bari, è finalizzata a.
