Programmi TV lunedì 15 dicembre 2025 | fiction reality e film

Ecco la guida ai programmi TV di lunedì 15 dicembre 2025, con una selezione di fiction, reality e film. Tra le proposte della serata:

“Sandokan” su Rai 1, “Grande Fratello” su Canale 5, “Alexander” su Iris. Cosa vedere stasera in tv, la guida del 15 dicembre 2025. La prima serata televisiva di lunedì 15 dicembre 2025 offre su Rai 1 l’attesissima fiction Sandokan, che riporta sullo schermo il mito del pirata della Malesia con una produzione internazionale di grande respiro. Rai 2 punta invece sull’azione investigativa con N.C.I.S. Sydney, nuova declinazione del celebre franchise ambientata tra porti e basi navali australiane. L’approfondimento trova spazio su Rai 3 con Lo stato delle cose, un programma che affronta temi sociali e politici con inchieste e reportage. Lopinionista.it

