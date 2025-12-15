Progetto W-Rise | il corso pilota per l' imprenditorialità sostenibile e digitale per donne ucraine

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il progetto W-Rise è un corso pilota dedicato all'imprenditorialità sostenibile e digitale rivolto alle donne ucraine. Promosso da Net in Action e un consorzio internazionale di partner, mira a favorire l'empowerment femminile e lo sviluppo di competenze innovative, contribuendo alla crescita economica e sociale delle donne in Ucraina attraverso formazione e supporto.

progetto w rise il corso pilota per l imprenditorialit224 sostenibile e digitale per donne ucraine

© Bolognatoday.it - Progetto W-Rise: il corso pilota per l'imprenditorialità sostenibile e digitale per donne ucraine

Il progetto è realizzato da Net in Action, associazione bolognese, insieme a un consorzio di partner dalla Germania, Lituania, Polonia, Spagna e Svezia. Per chi desidera un primo approfondimento su W-RISE, è disponibile l’articolo “progetto europeo" w-rise – empowering ukrainian refugee women. Bolognatoday.it

Learn Articulate Rise 360 In 15 Minutes

Video Learn Articulate Rise 360 In 15 Minutes