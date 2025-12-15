Progetto ‘Insieme siamo’ il comune di Baronissi ottiene oltre 754mila euro

Il Comune di Baronissi ha ricevuto un finanziamento di oltre 754 mila euro dal PR Campania FESR 2021/2027 per il progetto “Insieme Siamo”. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con una cooperativa sociale, mira a promuovere inclusione e sviluppo nel territorio locale, contribuendo a migliorare la qualità della vita dei cittadini e rafforzare il tessuto sociale della comunità.

© Anteprima24.it - Progetto ‘Insieme siamo’, il comune di Baronissi ottiene oltre 754mila euro Tempo di lettura: 3 minuti Il Comune di Baronissi ha ottenuto un finanziamento complessivo di 754.009,73 euro nell’ambito del PR Campania FESR 20212027 per la realizzazione del progetto “INSIEME SIAMO”, promosso in collaborazione con una cooperativa sociale partner. Il progetto rappresenta una duplice opportunità: da un lato consentirà la riqualificazione completa dell’immobile comunale “Casa Cuoco”, situato ad Antessano e donato al Comune dalla famiglia Cuoco con finalità sociali, dall’altro permetterà la realizzazione di percorsi di formazione, integrazione socio-lavorativa e culturale destinati ai beneficiari del progetto SAI (Sistema Accoglienza e Integrazione). Anteprima24.it L’educazione ambientale entra nelle scuole: al via il progetto del Comune - Il Comune di Follonica, in provincia di Grosseto, lancia un progetto di educazione ambientale nelle scuole: i dettagli ... grossetonotizie.com L’attrice Cristiana Dell’Anna incontra gli studenti dell’Amiata: «Importante ascoltare le loro voci» - MONTE AMIATA – Il Comune di Santa Fiora, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Pratesi, lancia il progetto “Ascolto e Partecipazione” nato dalla volontà di promuovere la partecipazione attiva d ... msn.com

Oggi si è svolto il primo open day del nostro birrificio Jacobus. La giornata è stata pensata per far conoscere non solo i processi di birrificazione, ma soprattutto le attività di reintegrazione sociale che costituiscono il cuore del progetto, insieme all’impegno per il - facebook.com facebook

#Gandler (chief business official): "Siamo nella fase iniziale nel progetto. Insieme a wizz air vogliamo mettere il tifoso al centro dei nostri obiettivi" #ASRoma #RomanewsEU x.com