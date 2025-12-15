© Ilgiorno.it - Progetti ad hoc per gli anziani. L’Asst "Sempre accanto" ai fragili

Non uno, ma ben cinque progetti rivolti alle persone fragili over 65 che non sono in carico ad altri servizi e che non beneficiano di interventi domiciliari. L’Asst Rhodense scende in campo per questa categoria di pazienti con una serie di attività che prevedono percorsi socio-sanitari personalizzati a domicilio, con particolare attenzione a chi ha difficoltà ad accedere ai servizi ambulatoriali, ma anche ai caregiver con percorsi di formazione. I progetti sono: "Benessere a domicilio", un nuovo modello di cura che integra servizi di assistenza domiciliari ad interventi di tipo sociale e si occupa di pazienti over 65 fragili segnalati dai servizi sociali del territorio. Ilgiorno.it

