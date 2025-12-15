Profumo di Casentino in Spagna grazie alle suore di Pratovecchio
Arezzo, 15 dicembre 2025 – Profumo di Casentino in Spagna. I prodotti delle Suore del monastero domenicano Santa Maria della Neve e San Domenico di Pratovecchio, in Casentino, per la prima volta arrivano in Spagna. I profumi e le essenze saranno infatti in vendita per due settimane nel tradizionale mercatino di Natale nella Plaza Mayor di Madrid. Grazie alla collaborazione con la Fondaciòn Contemplare, fondazione che sostiene i monasteri anche nella ricerca di canali di vendita per le loro produzioni, le Suore casentinesi sono riuscite a diffondere anche in Spagna, tramite i loro prodotti, i valori dell'Ordine domenicano, contribuendo alla visibilità del Casentino e ne portano un po' della sua essenza anche in Spagna. Lanazione.it
Ad Arezzo è tornato il giro del mondo del gusto
Profumo di Casentino in Spagna grazie alle suore di Pratovecchio - I prodotti delle Suore del monastero domenicano Santa Maria della Neve e San Domenico di Pratovecchio, in Casentino, per la prima volta arrivano in Spagna ... lanazione.it
Profumo di pane caldo al Forno Donati Il 7 e l’8 dicembre vi aspettiamo con pane appena sfornato, dolci e specialità del Casentino, in un’atmosfera tutta natalizia. Aperti dalle 06:00 alle 13:00 Passate a trovarci e scegliete il meglio del nostro forno per le - facebook.com facebook