profumo di casentino in spagna grazie alle suore di pratovecchio

Arezzo, 15 dicembre 2025 – Profumo di Casentino in Spagna. I prodotti delle Suore del monastero domenicano Santa Maria della Neve e San Domenico di Pratovecchio, in Casentino, per la prima volta arrivano in Spagna. I profumi e le essenze saranno infatti in vendita per due settimane nel tradizionale mercatino di Natale nella Plaza Mayor di Madrid. Grazie alla collaborazione con la Fondaciòn Contemplare, fondazione che sostiene i monasteri anche nella ricerca di canali di vendita per le loro produzioni, le Suore casentinesi sono riuscite a diffondere anche in Spagna, tramite i loro prodotti, i valori dell'Ordine domenicano, contribuendo alla visibilità del Casentino e ne portano un po' della sua essenza anche in Spagna. Lanazione.it

