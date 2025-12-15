Problemi respiratori nei bambini | il rischio può aumentare se la madre soffre di disturbi alimentari
Uno studio internazionale pubblicato su Thorax evidenzia come i problemi respiratori nei bambini possano essere più frequenti se la madre soffre di disturbi alimentari. La ricerca approfondisce il legame tra salute materna e sviluppo respiratorio infantile, sottolineando l'importanza di un'attenzione particolare in questi casi.
Uno studio dal respiro internazionale e che ha trovato spazio sulle importanti pagine della celebre rivista scientifica Thorax. Si tratta di uno studio di carattere internazionale – Maternal eating disorders and respiratory outcomes in childhood: findings from the EU Child Cohort Network – a cui. Torinotoday.it
