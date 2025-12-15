Pro Pal sono stati multati per aver bloccato i binari in stazione, sostenendo che si trattasse di un gesto politico e non di un comportamento da repressivo. La loro azione, definita come un atto di protesta, ha suscitato dibattito sulla repressione delle manifestazioni di protesta e sui limiti della legalità nelle azioni di protesta politica.

“Rivendichiamo che il blocco della stazione è stato un atto politico e non può essenre letto come un comportamento da reprimere con sanzioni”. Così Davide Canto, dirigente di Usb Bergamo, commenta l’imposizione di multe che stanno giungendo a decine di manifestanti che lo scorso 3 ottobre sono scesi in piazza per la pace in Palestina e hanno bloccato i binari della stazione di Bergamo. Ripercorrendo quanto accaduto, Davide Canto spiega: “Il 3 ottobre, in occasione dello sciopero generale in appoggio alla Global Sumud Flotilla (missione marittima civile composta da attivisti e volontari di più di 40 Paesi per portare aiuti umanitari a Gaza, ndr) e contro il genocidio in Palestina, anche Bergamo è scesa in piazza come tutta Italia. Bergamonews.it

Stronzo a chi?, il maresciallo schiaffeggia il ragazzo e gli fa volare gli occhiali: il video

Pro Pal multati per aver bloccato i binari in stazione: “È repressione” - Davide Canto, dirigente di Usb Bergamo: "Rivendichiamo che è stato un atto politico e non può essenre letto come un comportamento da punire con sanzioni". bergamonews.it