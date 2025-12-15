Private Banking | cresce più del previsto trainato da raccolta e fondi

Il settore del Private Banking in Italia registra una crescita superiore alle attese, con masse in gestione che raggiungono i 1.371 miliardi di euro nel terzo trimestre. La ripresa è trainata dall'aumento della raccolta e dall'espansione dei fondi, segnando un progresso del 4% rispetto al semestre precedente.

Il Private Banking italiano chiude il 3° trimestre con masse in gestione pari a 1.371 miliardi di euro, in crescita del 4% rispetto al semestre precedente. Si tratta della crescita trimestrale più alta del 2025 e di un dato superiore alle previsioni. È quanto emerge dai dati consuntivi al 30 settembre 2025 rilevati dal Centro Studi dell’Associazione Italiana Private Banking (AIPB). “I dati del terzo trimestre superano le attese e confermano la solidità del Private Banking italiano”, afferma il Presidente di AIPB, Andrea Ragaini, aggiungendo che questi numeri confermano “la resilienza del settore e la sua capacità di offrire consulenza professionale e soluzioni ad alto valore aggiunto anche in uno scenario globale complesso”. Quifinanza.it

