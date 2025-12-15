Primavera ok sbancato Salerno La firma del blitz è di Belloni

La stagione della Primavera di Giorgi si conferma brillante con un'ulteriore vittoria in trasferta, dopo il successo contro lo Spezia. La squadra dimostra continuità e determinazione, consolidando il suo ottimo momento e rafforzando le proprie ambizioni nel campionato.

Continua il buon momento della formazione Primavera di Giorgi che dopo il pokerissimo interno con lo Spezia, replica andando a compiere il blitz in trasferta. Successo esterno pesante per il Perugia che supera la Salernitana e si rilancia in classifica (con 17 punti), all’inseguimento di un posto al sole. Decide la rete siglata da Belloni al 37? del primo tempo, gol che i ragazzi di Luigi Giorgi sono riusciti a capitalizzare, conquistando 3 punti meritati grazie ad una gara in cui hanno mostrato anche solidità difensiva. Il Perugia Primavera tornerà in campo sabato prossimo, quando ospiterà il Pisa, formazione che attualmente occupa il secondo posto in classifica dietro alla capolista Empoli. Lanazione.it

