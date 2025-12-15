Nel quindicesimo turno di Primavera 1, il derby tra Atalanta e Brescia termina con un pareggio, mentre l’Inter si distingue tra le cinque squadre lombarde in campo. I bergamaschi si attestano al terzo posto, in compagnia dei nerazzurri, consolidando la loro posizione in classifica e confermando l’equilibrio competitivo della regione.

Primavera 1. Pareggio nel derby. Bergamaschi terzi appaiati all'Inter

Tra le cinque lombarde protagoniste è l’ Inter a prendersi la copertina del quindicesimo turno di Primavera 1. I nerazzurri, nonostante le solite numerose assenze, hanno superato 4-3 il Cagliari al termine di un match pieno di ribaltamenti di fronte. Per i ragazzi di Carbone, freschi di qualificazione ai sedicesimi di Youth League, è l’ottavo risultato utile di fila in campionato, che vale anche il terzo posto in classifica a -3 dalla Fiorentina capolista. Non sorride invece il Milan, incappato nell’ennesima beffa stagionale: 1-1 sul campo del Bologna, col pareggio degli emiliani arrivato in pieno recupero. Sport.quotidiano.net

