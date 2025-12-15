Prima pagina Corriere dello Sport | Pari Milan | Laurienté gela Allegri rimonta Sassuolo

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La prima pagina del Corriere dello Sport di oggi si concentra sul pareggio del Milan, con Laurienté che sorprende Allegri, e sulla rimonta del Sassuolo. La rassegna stampa evidenzia le principali Notizie di calcio e aggiornamenti sul calciomercato, offrendo uno sguardo completo sulle ultime dinamiche del campionato italiano.

prima pagina corriere dello sport pari milan laurient233 gela allegri rimonta sassuolo

© Pianetamilan.it - Prima pagina Corriere dello Sport: “Pari Milan: Laurienté gela Allegri, rimonta Sassuolo”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, lunedì 15 dicembre 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato. Pianetamilan.it

26/06/2023 prima pagina gazzetta tutto tuttosport stadio corriere sport calciomercato quotidiani

Video 26/06/2023 prima pagina gazzetta tutto tuttosport stadio corriere sport calciomercato quotidiani

prima pagina corriere sportCorriere dello Sport: "Napoli, la tassa Mourinho. Ko senza 7 giocatori" - "McJuve" è il titolo scelto oggi dal Corriere dello Sport per aprire la sua prima pagina e celebrare il 2- tuttonapoli.net

prima pagina corriere sportJuventus tra infortuni e modulo, il Corriere dello Sport: "Spalletti prigioniero" - "Spalletti prigioniero": questo è il titolo principale della prima pagina di oggi del Corriere dello Sport. tuttomercatoweb.com