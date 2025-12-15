Prima mostra fotografica per Elisabetta Zamagna in Galleria Manoni 2.0 i sui scatti in Black and white
Venerdì 19 dicembre inaugura presso Galleria Manoni 2.0 la prima mostra personale di Elisabetta Zamagna, intitolata
Venerdì 19 dicembre, in Galleria Manoni 2.0 torna protagonista l'arte con l'inaugurazione della prima mostra fotografica personale di Elisabetta Zamagna. L’esposizione, a cura di Davide Boschini, prende il nome “Obiettivo Black & White”. Qui gli scatti dell’artista cervese, anche nota per i suoi. Forlitoday.it
Elisabetta Catalano.Ritratti dell’arte
Elisabetta Canalis non si nasconde più e mostra sui social il suo nuovo fidanzato famoso (FOTO) - Finalmente Elisabetta Canalis e il suo nuovo, giovane e aitante fidanzato sono usciti allo scoperto pubblicando la prima foto social. donnapop.it
Ecco i 2^ classificati della prima mostra canina di agraria tocchio - facebook.com facebook
A Palermo la prima mostra in Italia sul cambiamento climatico. Fotografie e video raccontano gli effetti sul Mare Nostrum #ANSA x.com