Venerdì 19 dicembre, in Galleria Manoni 2.0, si inaugura la prima mostra fotografica personale di Elisabetta Zamagna, intitolata

Prima mostra fotografica per Elisabetta Zamagna, in Galleria Manoni 2.0 i sui scatti in "Black and white"

Venerdì 19 dicembre, in Galleria Manoni 2.0 torna protagonista l'arte con l'inaugurazione della prima mostra fotografica personale di Elisabetta Zamagna. L'esposizione, a cura di Davide Boschini, prende il nome "Obiettivo Black & White". Qui gli scatti dell'artista cervese, anche nota per i suoi.

