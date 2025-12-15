Nel Girone E, la Chiantigiana torna alla vittoria dopo un mese, superando l’Atletico Levane Leona grazie a Mugnai. La Casolese conferma la prima posizione in rimonta. Risorge anche il Radicondoli, che conquista un'importante vittoria a San Quirico, rafforzando la propria posizione in classifica.

Prima, la Casolese difende la prima posizione in rimonta. Rinascita Chiantigiana, Radicondoli corsaro a San Quirico

Risorge, nel Girone E, la Chiantigiana, che ritrova il successo dopo oltre un mese: la squadra del gallo nero supera l’ Atletico Levane Leona grazie alla doppietta di Manuel Mugnai e si porta fuori dalla zona play out, solo un punto sotto il Bettolle. I biancorossi, dal canto loro, cedono 4-2 in trasferta alla Castiglionese: in svantaggio già al 13’ per il gol di Gariate, i senesi pareggiano al 39’ con D’Abbrunzio, ma nella ripresa i padroni di casa si scatenano e in appena tredici minuti segnano altre tre reti con Nocentini, Di Mella e Bighellini. Inutile la doppietta personale di D’Abbrunzio nel recupero. Sport.quotidiano.net

