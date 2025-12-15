Prima Categoria Copparo a forza sette scivola in casa il Bando
Nel recente incontro del Girone F di Prima Categoria, Copparo 2015 si impone con autorità sulla Olimpia Quartesana, chiudendo il girone d’andata con una vittoria schiacciante di sette reti. La sfida si è svolta al “Preziosa” e rappresenta un momento importante per la squadra, che conclude la prima parte di stagione con un risultato di grande impatto.
Il girone d’andata si chiude con la prepotente vittoria di Copparo 2015, che al “Preziosa” chiude la prima parte di stagione del Girone F battendo con sette reti l’Olimpia Quartesana. La vittoria consente agli uomini di mister Borsari di rimanere in vetta con cinque punti di vantaggio sul Savarna e sei sul Reno Molinella, avversario domenica prossima per gli ottavi di Coppa Emilia. Dopo dieci minuti, scambio al limite tra Mantovani e Bonora: il laterale entra in area e punta verso la porta, ma Tuffanelli lo ostacola fallosamente. Per l’arbitro è calcio di rigore: sul dischetto Franceschini trasforma con freddezza glaciale. Sport.quotidiano.net
