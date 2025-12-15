Nel recente incontro del Girone F di Prima Categoria, Copparo 2015 si impone con autorità sulla Olimpia Quartesana, chiudendo il girone d’andata con una vittoria schiacciante di sette reti. La sfida si è svolta al “Preziosa” e rappresenta un momento importante per la squadra, che conclude la prima parte di stagione con un risultato di grande impatto.

© Sport.quotidiano.net - Prima Categoria. Copparo a forza sette, scivola in casa il Bando

Il girone d’andata si chiude con la prepotente vittoria di Copparo 2015, che al “Preziosa” chiude la prima parte di stagione del Girone F battendo con sette reti l’Olimpia Quartesana. La vittoria consente agli uomini di mister Borsari di rimanere in vetta con cinque punti di vantaggio sul Savarna e sei sul Reno Molinella, avversario domenica prossima per gli ottavi di Coppa Emilia. Dopo dieci minuti, scambio al limite tra Mantovani e Bonora: il laterale entra in area e punta verso la porta, ma Tuffanelli lo ostacola fallosamente. Per l’arbitro è calcio di rigore: sul dischetto Franceschini trasforma con freddezza glaciale. Sport.quotidiano.net

Emilia-Romagna - Seconda Categoria Reggio Emilia - Girone F - Giornata 26 - Casalgrande vs Veggia

Prima Categoria. Copparo a forza sette, scivola in casa il Bando - Il girone d’andata si chiude con la prepotente vittoria di Copparo 2015, che al “Preziosa” chiude la prima parte ... sport.quotidiano.net