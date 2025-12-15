Prezzo gas oggi PSV | quanto vale oggi il gas all’ingrosso

L'articolo analizza l'andamento del prezzo del gas all'ingrosso, con un focus sul valore attuale del PSV al 15 dicembre 2025. Si approfondiscono le tendenze recenti e l'evoluzione del mercato, evidenziando il valore di circa 0,277 €/Smc (29,53 euro/MWh) per fornire un quadro aggiornato sulla situazione del gas oggi.

© Quifinanza.it - Prezzo gas oggi PSV: quanto vale oggi il gas all’ingrosso Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV oggi, 15 Dicembre 2025, si attesta a circa 0,277 €Smc (pari a 29,53 euroMWh). Questo prezzo rappresenta il riferimento principale per il mercato italiano del gas naturale e costituisce il punto di partenza per la formazione delle tariffe energetiche rivolte a famiglie e imprese. Analizzando l’andamento recente del PSV, si osserva una fase di relativa stabilità con una leggera tendenza al ribasso rispetto ai valori di inizio mese. Dopo aver toccato un massimo di 33,58 euroMWh (0,316 €Smc) il 1 Dicembre 2025, il prezzo ha progressivamente diminuito, stabilizzandosi sotto i 30 euroMWh negli ultimi giorni. Quifinanza.it ?? Quanto costano oggi, 15 aprile 2025, luce e gas? 3 offerte Luce e Gas a prezzo indicizzato per risparmiare a dicembre 2025 - Quali sono le offerte Luce e Gas a prezzo indicizzato convenienti per poter cercare di risparmiare a dicembre 2025: scopri le proposte da valutare. facile.it

