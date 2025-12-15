Previsioni meteo Italia | addio anticiclone in arrivo piogge diffuse e abbondanti nevicate

Le condizioni meteorologiche in Italia stanno cambiando rapidamente, segnando la fine dell’anticiclone che ha portato stabilità nelle scorse settimane. Precipitazioni diffuse e abbondanti nevicate sono in arrivo, annunciando un deciso peggioramento del tempo. Ecco le previsioni aggiornate per i prossimi giorni.

© Dayitalianews.com - Previsioni meteo Italia: addio anticiclone, in arrivo piogge diffuse e abbondanti nevicate ABBONATI A DAYITALIANEWS Dopo giorni di stabilità atmosferica tutt’altro che benefica, l’anticiclone è ormai agli sgoccioli. La sua lunga presenza ha causato una forte stagnazione dell’aria nei bassi strati, peggiorando sensibilmente la qualità dell’aria in Italia e in gran parte d’Europa. Ora però lo scenario è destinato a cambiare grazie all’arrivo di una decisa perturbazione atlantica. Alta pressione in ritirata e svolta meteo imminente. Secondo Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it, l’alta pressione ha le ore contate. Al suo posto subentrerà un fronte perturbato alimentato da aria polare-marittima, capace di portare piogge intense e nevicate anche abbondanti, soprattutto sulle zone montuose. Dayitalianews.com Meteo prossimi giorni: maltempo sull'Italia. e quanta neve! Alta pressione addio, sta per tornare la pioggia. Neve in montagna - Alta pressione addio, a Verona e dintorni secondo le ultime previsioni meteo torna la pioggia, con neve in montagna. veronaoggi.it

Meteo Italia: anticiclone in calo, piogge e nuvole in arrivo su diverse regioni: le previsioni - Torna il maltempo in Italia dopo il dominio dell'anticiclone: piogge e temporali lungo tutto lo stivale con calo temperature. meteo.it

Buongiorno da #ANSA Queste le previsioni meteo per oggi. https://meteo.ansa.it - facebook.com facebook