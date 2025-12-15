Prestito con tassi eccessivi istituto ko

Un istituto di credito è stato messo sotto accusa per aver applicato tassi e addebiti illegittimi nel contratto di mutuo, causando ai clienti pagamenti sproporzionati e difficoltà finanziarie. La vicenda evidenzia le criticità legate a pratiche scorrette nel settore dei prestiti e l’importanza di un’attenta tutela dei consumatori.

© Lanazione.it - Prestito con tassi eccessivi, istituto ko A causa di tassi e di addebiti illegittimi non esplicati nel contratto di mutuo, si è trovato a pagare rate monstre. A un cittadino spezzino che nel 2012 aveva stipulato un mutuo trentennale, è bastato rivolgersi al tribunale, che ha messo a nudo le storture del contratto bancario, garantendo allo spezzino almeno sette anni di rate. già pagate. La sentenza del giudice civile Gabriele Giovanni Gaggioli è di pochi giorni fa, e verte sulla vicenda di uno spezzino di mezza età che tredici anni fa aveva stipulato un mutuo fondiario dell'importo di 149mila euro, garantito da ipoteca di primo grado sull'immobile di proprietà situato nell'entroterra spezzino.