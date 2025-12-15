Presepi a Roma | tra chiese piazze e borghi quali da visitare nel Natale 2025

Scopri i presepi più affascinanti di Roma e dintorni, tra chiese, piazze e borghi, nel periodo natalizio del 2025. Mentre le luminarie illuminano la città, i presepi rappresentano un patrimonio di arte, cultura e spiritualità, offrendo atmosfere uniche e suggestive da scoprire durante le festività.

Mentre luminarie e alberi di Natale scintillanti attirano l'occhio di romani e turisti nel Natale in città, in spazi più intimi, dentro le chiese o nei vicoli di qualche paesino alle porte di Roma, si nascondono presepi suggestivi, simbolo del Natale, sinonimo di arte, creatività e spiritualità. Romatoday.it L’Esposizione Internazionale dei 100 Presepi in Vaticano Roma, esplode la magia dei presepi: il tour che tutti vogliono fare durante le festività - Dicembre porta il Ponte dell’Immacolata: Roma svela i suoi presepi, un tour tra chiese storiche, tradizione e meraviglia per vivere la città con occhi nuovi. msn.com

Natività sul bus Atac alla mostra dei Cento Presepi in Vaticano provenienti da tutto il mondo - La mostra dedicata alla natività apre oggi 8 dicembre in piazza San Pietro alle 16. roma.corriere.it

La dolce vita di Atreju: tra vin brulé, presepi, gourmet bus, filosofi mancati e panel sull’AI, va in scena una Roma pacificata e natalizia, un Valtour di governo e cazzeggio dove si sta soprattutto per stare insieme - di Michele Masneri https://www.ilfoglio.it/politica/ - facebook.com facebook