Presepe vivente di Trivigliano

Il presepe vivente di Trivigliano torna anche quest'anno, offrendo un suggestivo spettacolo natalizio. L'evento si svolgerà il 26 dicembre 2025 e il 1° gennaio 2026, a partire dalle ore 17, coinvolgendo visitatori in un viaggio tra tradizione e cultura locale.

© Frosinonetoday.it - Presepe vivente di Trivigliano

Appuntamento anche quest'anno con il tradizionale presepe vivente di Trivigliano il  26 Dicembre 2025, e il 1° Gennaio 2026, dalle ore 17.00 alle ore 20.00 ( ingresso gratuito).Il Presepe Vivente di Trivigliano, forte di un’esperienza ultraventennale, rappresenta uno dei momenti più significativi. Frosinonetoday.it

PRESEPE VIVENTE TRIVIGLIANO 2024

Video PRESEPE VIVENTE TRIVIGLIANO 2024

