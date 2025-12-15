Presepe vivente a Cugnoli | la settima edizione
A Cugnoli torna il tradizionale presepe vivente, giunto alla sua settima edizione. Un evento che ogni anno richiama numerosi visitatori, offrendo un suggestivo spettacolo tra scene storiche e ambientazioni natalizie. L'iniziativa rappresenta un momento di condivisione e valorizzazione delle tradizioni locali, confermandosi come uno degli appuntamenti più significativi del territorio.
7-1-25
