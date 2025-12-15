Presenza fissa di un gruppo di cinghiali a Ponte Abbadesse
Un lettore segnala la presenza costante di un gruppo di cinghiali nel quartiere Cesuola, a Ponte Abbadesse. La situazione desta attenzione tra i residenti, preoccupati per la sicurezza e l'eventuale impatto sull'ambiente urbano. L'articolo approfondisce la situazione e le possibili implicazioni di questa presenza stabile nel quartiere.
Un lettore segnala la presenza fissa di un gruppo di cinghiali nel quartiere Cesuola, a Ponte Abbadesse. Il video è eloquente, diversi cinghiali stazionano nei pressi del Giro dei Gessi: “E' una situazione di pericolo per i podisti e non solo”. Video di un lettore. Cesenatoday.it
