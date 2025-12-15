Presentazione del libro Single è bello di Marianna Iandolo
In un mondo ossessionato dalle coppie perfette, cosa succede quando un gruppo di single decide di riscrivere le regole del gioco? Single è Bello è la cronaca semiseria di un club selettivo nato a Bari da un'idea tanto semplice quanto rivoluzionaria: cene senza pressioni romantiche, solo. Baritoday.it
#232 Let's - suggestions | Mark Kulek LiveStream Lesson - ESL
Camogli: in biblioteca presentazione del libro “One Single Shot” - 30 presso la biblioteca comunale “Niccolò Cuneo” di Camogli verrà presentato il libro di Guido Festinese “One Single Shot”, 52 Storie discografiche di successi irripetibili ... levantenews.it
«Single per legittima difesa», presentazione a San Valentino - Martedì 14 febbraio alle ore 17,30 presso la libreria MOOKS Mondadori (piazza Vanvitelli) si terrà la presentazione del libro "Single per legittima difesa - ilmattino.it
LA BANCA MONTE PRUNO ALLA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI AGNESE DI SARLI Il Centro Pier Giorgio Frassati a Prato Perillo a Teggiano, nel tardo pomeriggio di oggi, ha ospitato la presentazione del libro di Agnese Di Sarli “Rosso amarone” di Europ - facebook.com facebook