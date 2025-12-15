Presentazione del libro ' Napoli infinita'

Mercoledì 18 dicembre alle 16:30, presso il Palazzo della Cultura di Catania, si terrà la presentazione del libro 'Napoli Infinita', scritto da Sabato De Sarno e pubblicato da Cratèra in collaborazione con NSS edicola. Un'occasione per scoprire un'opera che celebra la città partenopea attraverso le sue molteplici sfaccettature e storie.

Napoli infinita di Sabato De Sarno è il nuovo libro fotografico dedicato alla città partenopea che racconta il suo «continuo movimento» - oggetto che esplora la stratificazione di una città che sembra essere un «teatro senza pareti».