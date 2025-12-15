Presentazione del libro ' La vita è un' osteria' di Emanuele Andreuccetti Felici Editore

Giovedì 18 dicembre alle ore 17.00 presso le Officine Garibaldi, si terrà la presentazione del libro 'La vita è un’osteria' di Emanuele Andreuccetti, pubblicato da Felici Editore. Un evento dedicato a esplorare le tematiche e le storie racchiuse in questa opera, offrendo un’occasione di approfondimento e confronto.

© Pisatoday.it - Presentazione del libro 'La vita è un'osteria' di Emanuele Andreuccetti (Felici Editore) Giovedì 18 dicembre alle ore 17.00, presso le Officine Garibaldi (via Gioberti 39), si terrà la presentazione del libro 'La vita è un'osteria' di Emanuele Andreuccetti, edito da Felici Editore. Si tratta di un'opera che intreccia narrazione, memoria e tradizione in un viaggio umano e simbolico.