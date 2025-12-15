Presa la baby gang 069 | violenze e rapine contro ragazzini e fragili nella Val Trompia Brescia

Nella Val Trompia, Brescia, è stata smantellata la baby gang “069”, responsabile di numerosi episodi di violenza, rapine e minacce. Le attività illecite coinvolgevano spesso ragazzini e soggetti vulnerabili, causando paura e insicurezza nella comunità locale. L'operazione ha portato all'arresto dei principali componenti, segnando un passo importante nella lotta alla criminalità giovanile.

Aggressioni, rapine, minacce, estorsioni e violenze ripetute, spesso contro coetanei e persone fragili. È questo il quadro che emerge dall'indagine dei carabinieri su un gruppo di giovani attivo tra Villa Carcina, Sarezzo e Concesio, nella bassa e media Val Trompia (Brescia). I fatti contestati risalgono a un arco di tempo che va da settembre 2022 a marzo 2025 e comprendono anche furti, danneggiamenti e il porto di armi o oggetti atti a offendere. Episodi che hanno creato un clima di paura tra i ragazzi del territorio e che hanno portato a una vasta operazione dei carabinieri in diversi comuni della provincia di Brescia.

