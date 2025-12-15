Premio Vesta | vince Flavia Restivo con Gli Svedesi lo fanno meglio

Il 12 dicembre a Palazzo Valentini si è tenuta la cerimonia di premiazione della IV edizione del Premio Letterario Vesta, dedicato ai giovani scrittori esordienti del Lazio. Durante l'evento, Flavia Restivo ha ricevuto il riconoscimento per il suo libro “Gli Svedesi lo fanno meglio”.

Si è svolta il 12 dicembre a Palazzo Valentini la cerimonia di premiazione della IV edizione del Premio Letterario Vesta, rivolto ai giovani scrittori esordienti del Lazio. Ad aggiudicarsi il premio è stata la giovane scrittrice romana Flavia Restivo con il saggio Gli svedesi lo fanno meglio (Rizzoli): un'indagine lucida sull'importanza dell'educazione sessuale e affettiva nelle scuole, che riconosce nel sentimento e nella conoscenza strumenti decisivi di crescita individuale e sociale. La giuria ha definito la sua opera “capace di trasformare il sapere in un motore di consapevolezza collettiva”. Iltempo.it

