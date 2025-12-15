La città di Cortona ha ricevuto il premio “100 Ambasciatori Nazionali 2025”, ritirato dal sindaco a Palazzo Madama. La cerimonia ha suscitato interesse e emozione, evidenziando il riconoscimento a livello nazionale. Un dettaglio particolare riguarda il premio, che include un rimborso spese di 5000 euro, aggiungendo un elemento di curiosità a questa prestigiosa onorificenza.

© Lanazione.it - «Premio “100 Ambasciatori Nazionali”: quando il riconoscimento è… a rimborso spese (di 5000 euro)»

Arezzo, 15 dicembre 2025 – «Premio “100 Ambasciatori Nazionali”: quando il riconoscimento è. a rimborso spese (di 5000 euro) Apprendiamo con interesse e una certa emozione istituzionale che la città di Cortona ha ricevuto il premio “100 Ambasciatori Nazionali 2025”, ritirato dal sindaco nel prestigioso scenario di Palazzo Madama. Un riconoscimento che, stando alla narrazione ufficiale, valorizzerebbe meriti, visione e progettualità dell’amministrazione. Per amore di chiarezza verso i cittadini, però, riteniamo utile ricordare un dettaglio non secondario, rintracciabile negli atti del Comune: la partecipazione di Cortona al progetto “100 Ambasciatori Nazionali” è avvenuta a seguito di una candidatura riservata e di un affidamento diretto alla casa editrice RDE s. Lanazione.it

Premio 100 Ambasciatori Nazionali - Nobento

Cortona è tra i “ 100 ambasciatori nazionali 2025” per la valorizzazione del territorio - L’importante riconoscimento ritirato dal sindaco Luciano Meoni nella cerimonia di premiazione svoltasi al Senato della Repubblica nei giorni scorsi. letruria.it