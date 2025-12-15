Premier Fico | UE ha dato all’Ucraina 177,5 miliardi non sappiamo dove siano finiti

Il Premier Fico ha sollevato dubbi sulla trasparenza dei fondi europei destinati all’Ucraina, affermando che, nonostante siano stati erogati 177,5 miliardi di euro, non è chiaro come siano stati utilizzati o se siano stati sottratti. La questione mette in discussione la gestione e la rendicontazione delle risorse europee destinate al sostegno del Paese in conflitto.

''Non sappiamo quanti soldi siano stati rubati lì. Ad oggi, l'Unione Europea ha fornito all'Ucraina 177,5 miliardi di euro'', ha detto Fico.

