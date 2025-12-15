Premiazioni Fmi sul palco più di 200 piloti riconoscimento speciale per il sacilese Cescon

Durante le premiazioni Fmi, oltre 200 piloti si sono riuniti sul palco, tra campioni regionali, triveneti e atleti di rilievo nazionale e internazionale. Un evento che ha celebrato eccellenze e passione nel mondo del motociclismo, con un riconoscimento speciale per il sacilese Cescon. Un momento di grande valore per il settore e i suoi protagonisti.

Più di 200 piloti sono saliti sul palco tra campioni regionali, triveneti e rider distintisi a livello nazionale e internazionale. Senza dimenticare i Moto Club, protagonisti grazie alla loro attività organizzativa di eventi anche di rilievo mondiale. È stata una vera e propria festa che ha. Pordenonetoday.it