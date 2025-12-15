Premi celebrata la XXII edizione del premio ' Le Ragioni della Nuova Politica'

Si è conclusa a Roma la XXII edizione del Premio 'Le Ragioni della Nuova Politica', tenutasi nella Sala Vanvitelli dell'avvocatura generale dello Stato. L'evento ha visto la partecipazione di ospiti di rilievo e autorità istituzionali, tra cui il ministro della Salute Orazio Schillaci, celebrando un importante momento di riconoscimento e confronto nel panorama politico italiano.

© Iltempo.it - Premi, celebrata la XXII edizione del premio 'Le Ragioni della Nuova Politica' Roma, 15 dic. (Adnkronos) - Si è conclusa lo scorso giovedì 11 dicembre, a Roma, nella Sala Vanvitelli dell'avvocatura generale dello Stato, la ventiduesima edizione del prestigioso Premio 'Le Ragioni della Nuova Politica', tra ospiti illustri, molti dei quali già insigniti in passato, e autorità istituzionali come il ministro della Salute Orazio Schillaci. Tra gli altri: Antonello Folco Biagini, Rettore Unitelma Sapienza, Rraffaele Squitieri, emerito Presidente Corte dei Conti, Stefano Crisci, avvocato; Raffaele Tamiozzo, emerito avvocato generale dello Stato; Elisabetta Gabrielli; mons. Luigi Casolini; Laura Comi, già Etoile dell'Opera di Roma, Daniela e Stefano Traldi; il procuratore Luigi De Ficchy; Angelo Buscema, Giudice Corte Costituzionale; l'imprenditore Stefano Commini; Fabia Baldi.