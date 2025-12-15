Preghiera della sera 15 Dicembre 2025 | Apri i miei occhi Signore

La preghiera della sera del 15 dicembre 2025 ci invita a rivolgere il cuore a Dio, chiedendo apertura e luce. In questa sera di Lunedì, eleviamo una richiesta di invio del Santo Spirito, affinché ci guidi e ci illumini nel cammino quotidiano. Un momento di riflessione e fiducia nell’amore e nella misericordia del Signore.

© Lalucedimaria.it - Preghiera della sera 15 Dicembre 2025: “Apri i miei occhi Signore” “Apri i miei occhi Signore”. Eleviamo la nostra preghiera della sera di oggi Lunedì chiedendo al Padre di inviare su di noi il Suo Santo Spirito. Con questa semplice orazione affidiamoci a Dio perché faccia scendere su di noi la Sua protezione per noi e i nostri cari. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo. L'articolo proviene da La Luce di Maria. Lalucedimaria.it ??Preghiera prima di Dormire LUNEDI 15 DICEMBRE | La speranza di un cuore che si affida Preghiera della sera 14 Dicembre 2025: “Ti prego resta con me” - Questa è la preghiera della sera da recitare questo Venerdì per meditare sulla nostra giornata. lalucedimaria.it

Preghiera della sera 13 Dicembre 2025: “Fortifica la mia fede” - É la preghiera della sera da recitare questo sabato per meditare sulla giornata appena trascorsa. lalucedimaria.it

A Carpi ieri sera Cattedrale gremita per la veglia di preghiera per la pace nel corso della quale è stata accolta la Luce di Betlemme, un progetto che ogni anno si rinnova grazie all'impegno dell'Agesci e del Masci a livello nazionale e internazionale. Leggi qui - facebook.com facebook